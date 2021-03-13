Вв Олешках нелегальний комерсант напав з ножем на рибінспекторів

На вулиці Гвардійській у місті Олешки рейдова група Херсонського рибоохоронного патруля натрапила на невідомого чоловіка, котрий продавав свіжу рибу «з асфальту». У семи ящиках товар був на будь-який смак – тут тобі й молодь коропа, білий амур, лящ, карась.

Та коли патрульні підійшли до комерсанта, й попросили його пред’явити документи на рибу, той зчинив справжній бешкет. Спершу вдарив рукою провідного державного інспектора Олександра Петроченко. Далі схопив ножа, і кинувся до головного держінспектора Євгена Амброча. Не хотів налякати, а цілив своїм знаряддям просто в шию. Лише тому, що інспектор зміг вчасно відхилитися, лезо тільки прорізало горловину светра, а не тіло людини.

Оскільки патрульні не мали при собі табельної зброї, й виривати ножа голіруч не могли, вони стали викликати поліцію. А озвірілий торговець поспіхом покидав ящики з рибою у свою машину, що стояла поруч, і поїхав собі геть. Поліція його розшукала, та притягла до кримінальної відповідальності (як з’ясувалося, нападник був чоловіком місцевої жительки, на котру також неодноразово складали адміністративні протоколи й штрафували саме за нелегальну торгівлю водними біоресурсами без документів). Довести його провину було нескладно: у розпорядження слідства рибінспектори передали відеозапис подій. Та й свідки нікуди не поділися.

Суд кваліфікував конфлікт, як умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв та погроза убивством у зв’язку з виконанням службових обов’язків (стаття 345 КК України). Горе-комерсант беззастережно визнав свою вину і уклав угоду про примирення з патрульними. тільки тому відбувся двома роками позбавлення волі з іспитовим терміном. Та охоронці природи шоковані й досі: такої агресії від комерсанта вони аж ніяк не очікували.

— Інколи інспекторам погрожують чи намагаються демонструвати силу браконьєри. Але це буває безпосередньо під час затримання із забороненими засобами лову та рибою. Та щоб махав ножем перед обличчями комерсант, котрий цією рибою торгує – із таким стикаємося вперше в своїй практиці, — здивований заступник Херсонського рибоохоронного патруля Григорій Базенко. – Сподіваємося, судовий вирок стане для нього «холодним душем», і примусить пам’ятати, що агресія в бік патрульних дарма не минає. // Новий день