Ввезення нової техніки і брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги на ₴70 млн. – на Львівщині викрито схему

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури викрито схему ввезення на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів (ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

Правоохоронцями виявлено факт перевезення через державний кордон України комп’ютерної техніки, мобільних телефонів відомих марок, а також нового брендового жіночого одягу вантажівкою із напівпричепом. При цьому в офіційних документах було вказано, що товар є гуманітарною допомогою.

В ході огляду транспортного засобу виявлено та вилучено 14 палетів та 951 коробку з незаконно переміщеними товарами. За попередніми даними, їх вартість складає понад 70 млн грн.

Наразі на продукцію накладено арешт та призначено проведення судово-товарознавчих експертиз.

Слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Заходи з викриття проведено прокурорами за оперативного супроводу співробітників прикордонного загону Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Офіс Генпрокурора