Ввозили та продавали копії ґаджетів відомого бренду: на Хмельниччині судитимуть організатора схеми

Кіберполіцейські та детективи БЕБ вилучили у зловмисників кілька тисяч одиниць контрафактного товару, який фігуранти реалізовували в Україні під виглядом відомого бренду. Своїми діями спільники завдали збитків компанії-правовласнику на понад 38 млн грн. Досудове розслідування завершено.

Кіберполіцейські та детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора восени минулого року ліквідували діяльність ділків, які масово завозили з Азії контрафактні ґаджети під виглядом оригінальної продукції відомого бренду: годинники, навушники, зарядні пристрої та комплектуючі до них.

Товар зловмисники розповсюджували поштовими сервісами по всій території України, для чого створили та адміністрували інтернет-магазин та телеграм-канал. Встановлено, що в такий спосіб правовласнику було завдано збитків на загальну суму понад 38 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та ведення діяльності, а також в автомобілі одного з фігурантів. Вилучено понад 4 тис. одиниць контрафактної продукції, а також мобільні телефони, ноутбуки та документацію.

24-річному організатору схеми було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) та ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали провадження разом з обвинувальними актами до суду для розгляду справи по суті.

Департамент кіберполіції Національної поліції України