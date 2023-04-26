ви мене заливаєте! під такою легендою зловмисник потрапив у квартиру одеситки і обікрав її

Поліцейські викрили правопорушника «по гарячих слідах» і вилучили у нього частину викрадених грошей та майна. Можливо ще хтось постраждав від цього «сусіда» – звертайтеся на спецлінію «102».

24 квітня до поліції звернулася мешканка багатоповерхівки з проспекту Добровольського і повідомила, що з її квартири невідомий чоловік викрав більше шести тисяч доларів США та коштовності на суму близько двохсот тисяч гривень.

Поліцейські встановили: зловмисник, побачивши на сходах літню жінку, яка поверталася додому, представився сусідом і заявив, що вона його заливає. Та впустила громадянина в оселю і на його прохання дала 500 гривень нібито на придбання матеріалів для полагодження несправної труби. Насправді то був лише привід для правопорушника, щоб прослідкувати, звідки господиня буде діставати кошти. Надалі, вдаючи з себе фахівця, який знається на сантехніці і усуває несправність, чоловік відволік увагу 76-річної жінки і непомітно викрав з сімейного сховку гроші та цінне майно. Їх відсутність потерпіла помітила, коли «сусід» пішов.

Маючи прикмети зловмисника, співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та оперативники відділу поліції № 3 Одеського районного управління № 1 впродовж години встановили його особу та місцезнаходження. Чоловіка затримали в одній із крамниць у центрі міста, коли він витрачав здобуті злочинним шляхом гроші на брендові гаджети.

44-річний фігурант – уродженець Донеччини, який кілька місяців тому оселився в Одесі. У чоловіка правоохоронці вилучили викрадені гроші та частину коштовностей. Місцезнаходження ще частини викраденого майна поліцейськими встановлюється.

За наявністю достатніх речових доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі повідомили правопорушнику про підозру у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від пʼяти до восьми років.

Наразі підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіка перевіряють на причетність до низки аналогічних злочинів, скоєних у різних районах Одеси. Просимо громадян, які можливо потрапили у подібну ситуацію, звернутися в поліцію за номером спеціальної лінії «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області