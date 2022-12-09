Вибух у торговому кіоску в Голосіївському районі столиці: постраждало шестеро осіб

На місці події працюють профільні служби. Наразі пожежу ліквідовано. Внаслідок інциденту постраждало шестеро осіб: четверо з них госпіталізовано у лікарню, ще двоє звернулись до медзакладу самостійно.

Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух у торговому кіоску на вулиці Васильківській. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, вибухотехніки, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та лікарі.

Пожежу наразі ліквідовано. Попередньо встановлено, що вона виникла через вибух газового балона.