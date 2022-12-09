Вибух у торговому кіоску в Голосіївському районі столиці: постраждало шестеро осіб

На місці події працюють профільні служби. Наразі пожежу ліквідовано. Внаслідок інциденту постраждало шестеро осіб: четверо з них госпіталізовано у лікарню, ще двоє звернулись до медзакладу самостійно.
Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух у торговому кіоску на вулиці Васильківській. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, вибухотехніки, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та лікарі.
Пожежу наразі ліквідовано. Попередньо встановлено, що вона виникла через вибух газового балона.
Внаслідок інциденту постраждало шестеро осіб. Чотирьох із них з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було госпіталізовано у лікарню, ще двоє звернулись за медичною допомогою самостійно.
На місці продовжують працювати правоохоронці. Після перевірки події буде надана правова кваліфікація.