Видер гроші з кишені та втік: бердичівські поліцейські затримали грабіжника

Повідомлення про протиправні дії, вчинені поблизу залізничного вокзалу, надійшло до Бердичівського райвідділу поліції 1 грудня близько 15.00.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Заявник, 62-річний житель Семенівської громади, розповів поліцейським, що отримав гроші у банкоматі та поклав їх до кишені. За кілька хвилин до нього підбіг незнайомець та видер їх у нього. Чоловік намагався наздогнати кривдника, однак невдало. Сума готівки складала 15 тисяч гривень.

Проведеними заходами патрульні, спільно з оперативниками кримінальної поліції, затримали причетного до грабежу. Ним виявився 37-річний містянин. Чоловіка знайшли на околиці с. Скраглівки, що неподалік райцентру.

Відтак його доставили до Бердичівського районного відділу поліції та вилучили частину викрадених грошових коштів. Нині чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 186 (Грабіж), а відтак чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Бердичівський районний відділ поліції