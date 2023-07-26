Видурила гроші за «зняття порчі»: столичні дізнавачі повідомили про підозру шахрайці

«Цілительниці» загрожує до трьох років обмеження волі.

Подія сталась днями на вулиці Платона Майбороди у Шевченківському районі Києва. Працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку у ході проведення заходів по попередженню та розкриттю злочинів затримали порушницю.

Правоохоронці встановили, що шахрайка видурила у жінки грошові кошти взамін на обіцянку зняти з неї «порчу». Маніпулюючи тим, що 22-річна киянка саме проходить лікування, аферистка забрала у потерпілої 1 000 гривень.

Затримана у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України – жителька міста Кривий Ріг, 1975 року народження. Під час проведення поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти. Затриману оперативники доставили до Шевченківського управління поліції для подальшого відпрацювання на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва.

За цим фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі дізнавачі під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили аферистці про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Києва