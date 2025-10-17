Видурила у пенсіонерки майже ₴400 тисяч – у Львові затримали псевдопрацівницю банку

За скоєне 38-річній мешканці Дніпропетровської області загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Як встановили правоохоронці, зловмисниця представилась 82-річній львів’янці працівницею банку, увійшла до неї в довіру та повідомила про «грошову реформу», яка нібито буде запроваджена в країні найближчим часом.

Далі фігурантка прийшла до жінки додому та попросила надати їй для огляду усі наявні купюри, аби з’ясувати рік їх випуску, а також – підлягають вони «обміну в процесі реформи» чи ні. Повіривши у цю вигадану історію, потерпіла передала незнайомці грошові кошти у різних валютах, які та під час «огляду» підмінила на нарізаний папір, заволодівши у такий спосіб готівкою на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

Зловмисницю, 38-річну мешканку Дніпропетровської області, викрили оперативники кримінальної поліції спільно із слідчими Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.

Їй повідомлено про підозру про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області