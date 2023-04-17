Виготовлення підроблених товарів – на Полтавщини припинено діяльність підпільного швейного цеху (відео)

Правоохоронцями Полтавщини на території обласного центру припинено діяльність підпільного швейного цеху, в якому з незаконним використанням логотипів відомих світових брендів виготовляли одяг, сумки та інші товари.

Під час обшуку у цеху вилучено 25 швейних машинок, 6 станків для професійної вишивки, понад 1000 сумок і ременів, різноманітний одяг, тканину, нитки, фурнітуру, комп’ютерну техніку, чорнові записи тощо.

Наразі до суду скеровано клопотання про накладення арешту на вказані речові докази.

У рамках досудового розслідування встановлюються особи, причетні до скоєння злочину.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури слідчі дії за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі) здійснюються детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури