Виготовляли психотропи у промислових масштабах – судитимуть фігурантів злочинної групи (фото)

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які організували діяльність нарколабораторії з виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 19-річний дніпрянин організував в одній з промзон столиці нарколабораторію та склад зберігання готового «товару».

«Продукцію» збували через телеграм бот у різні регіони України. Завідував складом та займався реалізацією «товару» 21-річний мешканець Одеси.

Під час обшуку у чоловіків правоохоронці вилучили близько 50 кг психотропної речовини, солі альфа ПВП, пігулки МДМА, шишки канабісу вагою близько 200 гр., 150 гр. мефедрону, 200 гр. амфетаміну. Також вилучено 142 л. прекурсорів, обладнання для виготовлення психотропних речовин, лабораторний посуд, засоби для фасування та зважування, мобільні телефони тощо.

Приблизна вартість вилучених психотропних речовин складає близько 130 тис. доларів США.

Наразі чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві за силової підтримки оперативних підрозділів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура