Виготовили та реалізували неякісне пальне на ₴13,5 млн. – на Сумщині повідомили про підозру організованій групі

За підробленими документами учасники групи реалізовували незаконно виготовлене пальне та легалізовували прибутки. Наразі всім зловмисникам повідомлено про підозру.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області здійснюють досудове розслідування відносно організованої групи осіб.

За даними слідства, заступник директора одного з Товариств з обмеженою відповідальністю організував схему виготовлення пального, шляхом змішування низькоякісної сировини та хімічних речовин, залучивши до незаконної діяльності ще чотирьох осіб.

Організатор групи особисто відповідав за доставку сировини та реалізацію пального. Двоє його спільників займались безпосереднім змішуванням компонентів, інші двоє – виготовляли підроблені документи про фіктивне постачання пального нібито від надійного постачальника.

Реалізовували фальсифікат на території Сумської області через мережу автозаправних станцій, підконтрольних організатору групи.

Встановлено, що з серпня 2023 року по червень 2024 року учасниками групи незаконно виготовлено 327 605 л бензину, які реалізовано на суму 13,5 млн. Отримані злочинним шляхом доходи учасники групи використовували у своїй господарській діяльності.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили п’ятьом учасникам організованої групи про підозру за ч. 3 ст. 28/ч. 1 та ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області