Виховують молодь у дусі неприйняття України як суверенної держави – заочно підозрюються 7 освітян фейкової «днр»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури сімом громадянам України заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у 2022 році 7 представників освітньої сфери Донеччини залишились на захопленій військами рф території області та обійняли фейкові посади у навчальних закладах, підпорядкованих окупаційній владі.

Так званий директор «Азовського морського інституту Севастопольського державного університету» сконцентрував діяльність закладу, що знаходиться у м. Маріуполі, на чіткому слідуванні федеральним стандартам держави-агресора. Керівник контролює навчальний процес і затверджує плани «наукових розробок», які нібито проводяться у розбомбленому рф місті.

Троє маріупольчанок обійняли псевдопосади заступника декана Маріупольського державного університету, а також директорів середніх шкіл №47 та №59. Одна займається розробкою освітніх «документів», контролює відвідування занять студентами та підвищує кваліфікацію в установах рф. Її колеги впроваджують в навчання норми російського законодавства. Крім того, беруть участь у заходах, де возвеличується просвітницька роль держави-окупанта.



Ще одна підозрювана працевлаштувалась ректором «Донецького національного університету». У соцмережах та інтерв’ю пропагандистським медіа вона активно закликала абітурієнтів до навчання за федеральними програмами. Також звітувала про результати своїх поїздок на семінари в рф.

У Нікольському та Волноваському районах експедагогині очолили Володарську та Хлібодарівську школи. Вони затверджують календарні плани й програми виховання школярів у дусі неприйняття України як суверенної держави.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури