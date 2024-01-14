Вийшовши на волю, зловмисник відразу вчинив новий злочин – обікрав АЗС

Зловмисник провів за ґратами майже 5 років за вчинення майнових злочинів. Через декілька днів після звільнення з місць позбавлення волі він викрав з прилавків АЗС товар загальною вартістю понад 2 000 гривень. Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Після отримання повідомлення про злочин працівники Відділення поліції №3 Гайсинського районного управління почали працювати над його розкриття. За допомогою системи відео спостереження, що встановлення в приміщенні автозаправки, поліцейські офіцери Ладижинської громади ідентифікували фігуранта та встановили місце його проживання. 23-ріний житель сусіднього села не заперечував своєї причетності до кримінального правопорушення.

Для того, щоб вчинити крадіжку, він спочатку відвернув увагу продавця, замовивши приготування їжі, а потім викрав товар з прилавків.

Зі зловмисником слідчі провели всі необхідні процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Відділ комунікації поліції Вінницької області