Виклав відео з місцем дислокації ЗСУ: повідомлено про підозру пособнику окупантів з Харкова

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 29-річному харків’янину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік записав відео про переміщення військової техніки ЗСУ по одній з вулиць Харкова. На відео також потрапило одне з місць дислокації українських військових.

Знявши відео, підозрюваний виклав його на особисту сторінку в соціальній мережі. Через це вказаний відеоролик «розлетівся» по всіх пабліках.

31 серпня під час обшуку в квартирі чоловіка вилучено мобільний телефон та речовину рослинного походження, вид якої буде встановлено експертизою.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Харківська обласна прокуратура