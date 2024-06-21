Виконавцям замаху на вбивство казахського журналіста оголошено підозри, фігуранти в міжнародному розшуку

Нагадаємо, 18 червня до столичної поліції надійшла інформація про те, що у Шевченківсьокому районі невідомий вистрелив у голову журналісту – громадянину Казахстану, коли той разом з дружиною перебував в автівці поруч з будинком, де він проживає.

Внаслідок отриманого вогнепального поранення 55-річного потерпілого у важкому стані лікарі госпіталізували до медичного закладу, де він продовжує перебувати у реанімаційному відділенні.

До розкриття злочину були задіяні співробітники карного розшуку, фахівці кримінального аналізу, слідчі, криміналісти та інші служби. За результатами комплексу оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронцям вдалось встановити, що до скоєння злочину причетні двоє іноземців, 33 та 36 років.

Слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили про підозру за заочною процедурою фігурантам за ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України – в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук та наразі вживаються заходи з їх затримання. За скоєння особливо тяжкого злочину чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва