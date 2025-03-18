Виконувачку обов’язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК судитимуть за вимагання $10 тис. за встановлення III групи інвалідності

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо в.о. голови Фастівської міжрайонної МСЕК комунального закладу «Обласне бюро медико-соціальної експертизи», яку було викритого на вимаганні та одержанні грошей за встановлення 50-річному чоловіку третьої групи інвалідності (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлення інвалідності, на яку чоловік за станом здоров’я не мав права, обвинувачена оцінила в 10 тис. доларів США. За домовленістю його фіктивно оформили на стаціонар лікарні, де пацієнт мав проходити необхідні обстеження та проінструктували як треба поводитись і рухатись, щоб лікарі повірили наче у нього справді є проблеми з ногою.

Так, за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації задокументовано всю процедуру проведення медико-соціальної експертизи та видачу відповідних медичних документів, завдяки яким військовозобов’язаному чоловіку встановили третю групу інвалідності.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

В ході слідства накладено арешт на майно лікарки з метою забезпечення конфіскації майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури