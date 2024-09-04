Викрадення людей, побиття та розбій: у Запоріжжі затримано групу вимагачів

Четверо зловмисників залякували та позбавляли волі мешканців міста, вимагаючи від них повернення неіснуючих боргів. Фігурантів затримали, вони знаходяться під вартою. Відповідно до інкримінованих статей, учасникам злочинного угруповання загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

Навесні цього року запорізькі поліцейські отримали кілька заяв щодо скоєння невідомими злочинів насильницького характеру. Потерпілі повідомляли про нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень з вимаганням грошей та заволодіння транспортними засобами.

У ході подальших процесуальних заходів оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області спільно зі слідчими відділу поліції № 4 Запорізького райуправління поліції встановили 33-річного лідера групи вимагачів, раніше судимого за низку злочинів майнового характеру, і трьох його спільників.

В одному із задокументованих правоохоронцями епізодів, учасники злочинного угруповання скоїли напади на потерпілого у дворі одного зі спальних районів міста. Зловмисники відібрали у нього гроші, після чого, погрожуючи фізичною розправою, заштовхали чоловіка в його ж автомобіль і повезли за до оселі потерпілого. Вдершись до помешкання, фігуранти продовжили бити власника квартири, вимагаючи віддати гроші. Побоюючись за власне життя, потерпілий передав ділкам 800 доларів та 50 000 гривень. З місця злочину зловмисники втекли на транспортному засобі, який також належав жертві.

Проте цього їм виявилося замало. Вони з часом продовжили вимагати від чоловіка й надалі регулярно сплачувати неіснуючий борг. У ході проведення оперативно-слідчих заходів, поліцейські задокументували факт чергової передачі потерпілим 20 000 грн.

Для знешкодження діяльності угруповання поліцейські за силової підтримки КОРД провели спецоперацію. За її результатами лідера та трьох учасників злочинного угруповання затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі зібраних доказів усім повідомлено про підозру:

– ⁠ ч. 4 ст. 187 (Розбій);

– ⁠ч. 4 ст. 189 (Вимагання);

– ⁠ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили гранату Ф-1 з підривачем, набої калібру 5.45, компʼютерну техніку, 29 мобільних телефонів, банківські картки, 140 000 у гривневому еквіваленті та «чорнові» записи.

Також на території гаражного кооперативу правоохоронці вилучили автомобіль, незаконно привласнений фігурантами.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів на території області. Наразі усім обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України