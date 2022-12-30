Викрадення майна на ₴1,4 млн.: на Чернігівщині затримали групу серійних крадіїв

Трьом уродженцям м. Ніжин може загрожувати до 8-ми років позбавлення волі. Слідство перевіряє причетність затриманих до ще 15 крадіжок.

Встановлено, що 40-річний чоловік організував угруповання, аби «покращити матеріальне становище» та погасити боргові зобов’язання. Організатор та двоє його спільників підшукували осіб і магазини зі значними фінансовими прибутками та ретельно планували кожен злочин. У ході планування злочинів фігуранти використовували засоби для відстежування руху транспортних засобів та інші пристрої. Також вивчався графік роботи та особистого життя потерпілих.

Аби скоїти крадіжку з помешкання одного з потерпілих, затримані підпалили дачний будинок чоловіка. Таким чином господар змушений був поїхати на дачу, що дозволило фігурантам безперешкодно потрапити до помешкання, де він зберігав цінні речі. Також планували викрасти з помешкання жінки кошти, отримані як матеріальну допомогу за загибель родича-військовослужбовця.

29 грудня оперативники обласних управлінь стратегічних розслідувань та карного розшуку, слідчі Ніжинського управління поліції за підтримки полку поліції особливого призначення затримали фігурантів одразу після викрадення 130 тисяч гривень та коштовностей з квартири. За результатами проведення 20 обшуків за місцями їх мешкання вилучили автомобілі, засоби, які могли бути використані під час крадіжок, пістолети з набоями, антикварні монети та інші коштовні речі.

Під час слідства поліцейські зібрали докази причетності фігурантів до вчинення 10 крадіжок на території області, внаслідок яких заволоділи майном на 1,4 мільйона гривень. Крім того, перевіряється причетність учасників злочинної групи до скоєння ще 15 крадіжок на території Чернігівської та Київської областей.

Наразі організатора та двох його спільників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Ніжинська окружна прокуратура Чернігівської області.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України