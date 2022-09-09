Викрадення метанолу з державного підприємства – повідомлено про підозру працівникам «Полтавагазвидобування»

Полтавською окружною прокуратурою спільно з іншими правоохоронцями викрито працівників Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», які «спеціалізувалися» на викраденні метанолу під виглядом конденсованої води.

За даними слідства, вказані особи налагодили систематичне вивезення метанолу з установки комплексної підготовки газу до одного з полтавських приватних товариств. Перевезення здійснювалося на спеціальних службових автомобілях на підставі транспортних накладних та подорожніх листів вантажних авто.

Під час чергової «ходки» та вивезення з території підприємства метанолу об’ємом 6,15 куб. м орієнтовною вартістю понад 150 тис. грн одного з фігурантів затримано.

У ході обшуків на території приватного товариства правоохоронцями вилучено метанол об’ємом 24 куб. м.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі слідчі дії тривають.

За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури