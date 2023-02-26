Викрадення та жорстоке вбивство: слідчі повідомили про підозру чотирьом жителям Вараського району

24 лютого слідчі ВП № 2 (смт Зарічне) за погодження прокуратури повідомили про підозру чотирьом жителям села Борове за фактом вчиненого за попередньою змовою групи осіб викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки ч. 3 ст. 146 КК України.

Нагадаємо, 20 лютого п’ятеро нетверезих односельців віком від 19 до 25 років вирішили «розібратись» з 50-річним чоловіком, із яким 19-річний ініціатор перебував у тривалих неприязних стосунках. Молодики силоміць вивели потерпілого з його будинку, заштовхали в багажник легковика та вивезли за межі села. Там 19-річний зловмисник умисно наніс численні удари руками та ногами потерпілому.

Помістивши останнього знову до багажника, перевезли його в село на вулицю Шкільну, де молодик знову завдав йому тілесні ушкодження та разом зі своїми спільниками поїхав далі пиячити. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

23 лютого 19-річному зловмиснику слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 146 та п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Крім того, учора слідчі повідомили про підозру спільникам: 19-ти, 20-ти, 22-ох та 25-ти річним жителям Борового за частиною 3 статті 146 КК України. За скоєне їм може загрожувати від 5 до 10 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває. Слідчі слідчого управління забезпечують супровід у кримінальному провадженні.

Відділ комунікації поліції Рівненської області