Викрали авто та вчинили серію крадіжок і пограбувань – до 8 років позбавлення волі засуджено двох кам’янчан

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винними двох кам’янчан у крадіжках, грабежах, шахрайстві та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України). Їх засуджено до 8 років позбавлення волі кожного.

Встановлено, що у 2019 році чоловіки ввели в оману охоронця на автостоянці в Кам’янці, представившись родичами власника авто, та заволоділи транспортним засобом.

Того ж року вони вчинили ще й ряд крадіжок та пограбувань на території міста.

У більшості випадків жертвами зловмисників стали перехожі, яких вони у вечірній час перестрівали на вулицях та, погрожуючи фізичною розправою, відбирали в потерпілих майно.

Іншим джерелом наживи були мобільні телефони та велосипеди, які обвинувачені під приводом зателефонувати чи покататись, відбирали у довірливих кам’янчан.

Загальна сума заподіяної майнової шкоди становить понад 300 тис грн.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури