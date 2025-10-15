Викрали військового і «вибивали» ₴30 тисяч неіснуючого боргу: повідомлено про підозру п’ятьом зловмисникам

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури п’ятьом жителям Броварського району повідомлено про підозру у вимаганні коштів, поєднаному з погрозою насильства, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану, а також у незаконному позбавленні волі з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 32-річний організатор злочинної групи залучив до протиправної діяльності чотирьох спільників. У березні цього року вони вимагали від 22-річного військовослужбовця 15 тисяч гривень нібито за “борг”, який насправді не існував. Погрожуючи фізичною розправою та підпалом будинку, де проживав потерпілий із матір’ю, зловмисники змусили його переказати на вказану ними картку 20 тисяч гривень.

Згодом фігуранти повторно зустрілися з військовим, силоміць заштовхали його до автомобіля та, продовжуючи погрожувати, вимагали ще 10 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних, у їхніх автомобілях та інших приміщеннях вилучено мобільні телефони, банківські картки, готівку, наркотичні засоби та боєприпаси різного калібру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП у Київській області за оперативного супроводження працівників управління карного розшуку, за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та поліції особливого призначення.

Триває подальше розслідування та встановлення інших осіб, причетних до злочину.

Київська обласна прокуратура