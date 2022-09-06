Викрали з підприємств майно на ₴12 млн.: затримано п’ятьох учасників ОЗГ (відео)

Фігуранти «працювали» виключно вночі та ретельно планували кожний «вихід». Затримали учасників ОЗГ третього вересня після скоєння ще однієї крадіжки.

Упродовж кількох місяців оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції здійснювали заходи, аби встановити усіх учасників організованої групи та задокументувати кожний їхній злочинний крок.

За результатами правоохоронці встановили, що організував діяльність угруповання неодноразово засуджений за скоєння тяжких злочинів мешканець Київщини. Перебуваючи у місцях позбавлення волі, отримав «статус» так званого «смотрящого». Звільнившись із в’язниці у 2019 році, організував діяльність банди, яка «спеціалізувалася» на розбійних нападах. У 2020 році поліцейські затримали всіх її учасників. Тоді лідер банди вніс майже мільйон гривень застави та вийшов на волю. Наданий час він є підсудним у цій справі.

У 2022 році підсудний організував діяльність ще одного угруповання, «профіль» якого – крадіжки майна з підприємств. До її складу увійшло п’ятеро осіб, деякі з них — з кримінальним минулим. «Працювали» виключно вночі. Зловмисники ретельно пропрацьовували кожен свій крок, проводили так звану розвідувальну роботу щодо наявності на підприємствах охорони, камер відеоспостереження.

Оперативники та слідчі зібрали докази причетності угруповання до скоєння упродовж липня-вересня кількох «нальотів» на підприємства Київської та Вінницької областей, з яких «винесли» майна та грошей на загальну суму понад 12 млн грн.

3 вересня за силової підтримки групи швидкого реагування ДСР правоохоронці провели поліцейську спецоперацію та затримали організатора та 4-х учасників організованої злочинної групи одразу після скоєння ним чергової крадіжки на території Київщини. Крім того, на території м. Києва та Київської області правоохоронці провели 13 обшуків за місцями проживання та транспортних засобах членів ОЗГ. Вилучили грошові кошти потерпілих, речі, транспортні засоби, знаряддя та засоби для вчинення злочинів, зброю.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора п’ятьом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України). Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 12,9 млн грн кожному.

Заходи з викриття учасників ОЗГ проводилися за участі однієї зі спецслужб.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України