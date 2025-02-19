Викрав автомобіль колеги: поліцейські затримали причетного до угону в Житомирському районі

Повідомлення про викрадення автомобіля «Mazda» у Тетерівській громаді надійшло до поліції увечері 18 лютого. Вже за кілька годин поліцейські відділу №1 Житомирського районного управління поліції №1 затримали причетного до події. Нині триває подальше досудове розслідування.

32-річний потерпілий повідомив, що залишив свій автомобіль під накриттям, неподалік місця роботи. Однак менше ніж за пів години транспортний засіб вже зник.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу №1 Житомирського районного управління поліції №1. Слідчі поліції кваліфікували правопорушення за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Того ж дня оперативники кримінальної поліції розшукали автівку в Новогуйвинській громаді. За кермом знаходився 31-річний житель м. Радомишля, колега потерпілого. Чоловік визнав свою провину в учиненому. Свої дії він мотивував бажанням покататися на автівці та скористався тим, що власник залишив ключі у замку запалювання.

Відтак слідчі поліції затримали фігуранта в процесуальному порядку. Нині вирішується питання щодо оголошення йому підозри в учиненому.

Згідно з чинним законодавством таке діяння карається від 5 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Житомирське районне управління поліції №1