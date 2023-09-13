викрав автомобіль та скоїв 36 крадіжок: у києві судитимуть зловмисника

Порушник заволодів припаркованим у дворі будинку авто, пошкодивши замок у дверях. Оперативні працівники затримали його за «гарячим слідом». Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що підозрюваний причетний до серії крадіжок на території Дніпровського району. За скоєне уродженцю Луганщини загрожує до восьми років позбавлення волі.

У липні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він виявив відсутність свого автомобіля «ВАЗ», який залишив біля будинку на вулиці Русанівська Набережна. Тоді правоохоронці поспілкувались з очевидцями злочину, а фахівці кримінального аналізу опрацювали записи з камер відеоспостереження «Безпечне місто» та встановили місцеперебування підозрюваного.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Михайло Абрамчук, зловмисником виявився раніше судимий за вчинення майнових злочинів 31-річний уродженець Луганщини:

«Під час відпрацювання злочину ми отримали виклик від жінки про те, що вона бачила, як у дворі будинку невідомий чоловік врізався на автомобілі марки «ВАЗ» у дерево та втік, залишивши транспортний засіб. Ми з’ясували, що це розшукуваний нами автомобіль, а зовнішність чоловіка співпадає з описом очевидців. Через кілька годин спільно з працівниками відділу кримінальної поліції та оперативниками управління карного розшуку столичного главку, ми затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на території Деснянського району».

За цим фактом слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

«У ході досудового розслідування ми з’ясували, що порушник причетний до 36 епізодів крадіжок на території Дніпровського району. Він «спеціалізувався» на викраденні велосипедів та крадіжках з авто. Також викрадав із багатоповерхівок обладнання інтернет-провайдерів та інші цінні речі громадян, які залишились без нагляду. Чуже майно зловмисник збував до ломбарду, а отримані гроші витрачав на власні потреби. Загалом чоловік завдав потерпілим майже 300 000 гривень матеріальних збитків. Ми зібрали необхідну доказову базу та повідомили фігуранту про підозри в скоєнні злочинів, передбачених частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану», — зазначив Михайло Абрамчук.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. На час слідства чоловік перебував під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва