Викрав більше 300 метрів кабелю зв’язку: столичні правоохоронці затримали серійного крадія

Фігурант ножем перерізав дроти у телекомунікаційних колодязях, після здавав у пункти прийому металобрухту. Слідчі довели причетність чоловіка до семи таких крадіжок, за що йому загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівника охоронної фірми про те, що на вулиці Симиренка знаходиться чоловік, ймовірно, причетний до крадіжки кабелю зв’язку. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та оперативники відділу поліції № 2.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що зловмисник проник через люк до телекомунікаційного колодязя, де ножем перерізав кабель зв’язку, який в подальшому планував збути як металобрухт. Відтак, 35-річного киянина, раніше судимого за смертельні тілесні ушкодження, незаконне зберігання наркотиків та крадіжку з приміщення, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили причетність затриманого ще до шести аналогічних крадіжок на території району. Загалом зловмисник поцупив більше 300 метрів кабелю зв’язку. Разом з тим, оперативники продовжують проводити перевірку на причетність фігуранта до вчинення інших злочинів.

Слідчі за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва