Викрав майно мирних жителів під час окупації Київщини – повідомлено про підозру російському

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру розвіднику-снайперу військової частини збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у лютому – березні 2022 року в окупованому селі Катюжанка Вишгородського району підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями вдерлися до приватного будинку. У ньому вони проживали та базувалися протягом всього часу окупації населеного пункту.

Тікаючи з Київщини окупант з корисливих мотивів викрав з будинку мирних мешканців бензопилу та інші інструменти. При цьому він розумів, що награбоване майно не може бути використано у військових цілях.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Київська обласна прокуратура