Викрито агента рашистів, який з в’язниці координував підпали автомобілів силовиків

Ув’язнений на замовлення нібито російського криміналітету підшукував осіб, для підпалу поліцейських та військових автівок у Львові. Оперативники ДВБ та слідчі львівської поліції спрацювали на випередження та запобігли справжньому злочину.

У Львові оперативникам ДВБ та працівникам обласної поліції вдалось зірвати плани ворога щодо дестабілізації ситуації у регіоні та запобігти зухвалим підпалам поліцейських і військових авто. Цього разу представники рф вирішили діяти через мешканця Запорізької області, ув’язненого однієї з львівської установи покарань.

За оперативною інформацією, в месенджері з чоловіком зв’язався невідомий, презентував себе російським криміналітетом та звернувся з пропозицією «провернути» одну справу. За гроші чоловіку запропонували організувати підпал кількох автомобілів правоохоронців та військовослужбовців.

На пропозицію «колеги» ув’язнений погодився та приступив до реалізації замовлення. Зловмисник підшукав безпосереднього виконавця, провів чіткий інструктаж щодо вибору автомобіля та обговорив з ним суму «гонорару». Також висунув вимогу зафільмувати процес підпалу для звіту перед замовником з рф.

Оперативники Львівського управління Департамент у внутрішньої безпеки спільно із слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області провели спецоперацію та запобігли вчиненню справжнього злочину, імітувавши підпал. Крім того, поліцейським вдалось встановити повну схему, від моменту отримання замовлення на вчинення злочину до майбутнього розрахунку за його вчинення.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчі поліції вже повідомили про підозру зловмиснику. Йому інкримінують організацію закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, групою осіб за попередньою змовою, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України України).

Заходи з викриття проходили за сприяння ДУ « Львівської установи виконання покарань №19».

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України