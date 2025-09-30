Викрито братів з Одещини, які обманом заволодівали коштами звільнених з російського полону військовослужбовців

Від дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників, а загальна підтверджена сума збитків становить близько мільйона гривень.

У ході досудового розслідування встановлено: шахраї переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через «технічні проблеми» кошти не були зараховані. Для «вирішення питання» шахраї виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками.

Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для зняття готівки та розрахунку в магазинах.

Фігурантами виявилися рідні брати з Одещини, які ніде не працювали та витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти.

Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру. Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання.

Національна поліція України