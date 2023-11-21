Викрито чергові схеми для ухилянтів: колишній страховий агент продавав «меддовідки» для уникнення призову

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних в Одеській, Черкаській та Львівській областях.

Фігуранти продавали ухилянтам фіктивні документи для виїзду за межі України під виглядом «важкохворих» або перевізників зарубіжної допомоги.

Вартість своїх послуг зловмисники оцінювали до 10 тисяч американських доларів залежно від терміновості втечі від призову.

Так, у Черкасах:

на «гарячому» затримано 40-річного колишнього страхового агента, який пропонував своїм військовозобов’язаним клієнтам вирішити питання про непридатність до служби за станом здоров’я.

За даними слідства, раніше зловмисник уже був засуджений за підкуп посадовців. Наразі йому загрожує ще один термін ув’язнення.

В Одесі:

викрито трьох фігурантів, які пропонували потенційним призовникам ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних медвисновків про «погане здоров’я».

При цьому ухилянтам не потрібно було проходити військово-лікарську комісію, а готовий пакет документів «про списання» з військової служби вони отримували через пошту.

На Львівщині:

затримано 25-річного мешканця Трускавця, який за гроші обіцяв посприяти потенційним призовникам виїхати за кордон як псевдоволонтери.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України