Викрито чергові схеми заволодіння коштами для військових службовцями КЕВ ЗСУ та підприємцями

За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного та Центрального регіонів повідомлено про підозри 7 службовим особам квартирно-експлуатаційних органів ЗСУ та 6 суб’єктам господарювання.

Їм інкриміновано привласнення, розтрату майна в особливо великих розмірах, службову недбалість, недбале ставлення до військової служби та службове підроблення, декларування недостовірної інформації (ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 425 ч. 1 ст.366, ч. 1 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, у м. Чернігові викрито колишнього начальника квартирно-експлуатаційного відділу, фізичну особу-підприємця, які уклали договір про закупівлю паливних дров за завищеними цінами. До цієї схеми вони залучили начальника паливної групи КЕВ м. Чернігова. Такими діями державі завдано 3,1 млн грн збитків.

У м. Полтаві та м. Черкаси начальники КЕВ уклали договори із товариствами з обмеженою відповідальністю про закупівлю ліжок за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на суму 5,1 млн грн та 1,3 млн грн відповідно.

На Житомирщині службові особи КЕЧ розтратили бюджетні кошти у сумі 611 тис грн під час закупівлі послуг з постачання електричної енергії.

На Львівщині викрито начальника КЕЧ, який не задекларував майно на суму 6,2 млн грн.

Загалом своїми діями підозрювані спричинили державі 16 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими та оперативними підрозділами органів Нацполіції в областях та СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особи вважаються невинуватими до винесення обвинувального вироку суду.

Офіс Генпрокурора