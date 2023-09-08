Викрито чергового колаборанта з Куп’янська, який намагався побудувати кар’єру «правоохоронця» при окупантах

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 46-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після того, як зс рф здійснили силове захоплення та взяття під контроль будівель і споруд у Куп’янську, окупувавши місто, місцевий мешканець вирішив піти на співпрацю із загарбниками і намагався побудувати кар’єру «правоохоронця».

У період з червня по вересень минулого року чоловік обіймав посаду «в. о. поліцейського (водія) відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ізолятора тимчасового тримання та конвоювання» у псевдоправоохоронному органі.

Колаборант забезпечував пропускний режим на блокпостах, облаштованих російськими військовими, займався перевіркою документів, а також охороняв будівлю ізолятора і здійснював конвоювання затриманих громадян.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури