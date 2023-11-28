Викрито чергову колаборантку, яка співпрацювала з російськими загарбниками від час окупації Ізюмщини

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 23-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час захоплення збройними силами рф м. Ізюм місцева мешканка добровільно стала співпрацювати з російськими загарбниками. Жінка влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації та обійняла посаду «головного спеціаліста сектору документаційного забезпечення».

Колаборантка відповідала за оформлення документів для отримання місцевими мешканцями так званої «гуманітарної допомоги» від держави-агресорки.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура