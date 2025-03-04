Викрито чернігівця, який за гроші допомагав складати практичні іспити на керування авто

За процесуального керівництва Чернігівської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю міста Чернігова в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, 41-річний чоловік вступив у злочинну змову зі службовими особами державного органу для отримання неправомірної вигоди за успішну здачу іспитів з практичного водіння транспортних засобів. Він підшукував «клієнтів» та повідомляв їм, що має знайомих, які допоможуть скласти практичний іспит за грошову винагороду.

Так, дівчині, якій не вдалося оформити талон попереднього запису, порекомендували звернутися за допомогою до підозрюваного. Чоловік переконав її в успішному складенні іспиту та отриманні посвідчення водія лише у випадку передачі йому 6 тис. грн неправомірної вигоди.

Погодившись на пропозицію, дівчина успішно склала іспит з практичного керування та передала підозрюваному грошові кошти. Зловмисник одразу обміняв їх на інші грошові купюри в найближчому відділені банку.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу Чернігівського управління ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури