Викрито членів організованої групи, які фабрикували висновки ВЛК та переправляли ухилянтів через держкордон

Організатором групи виявився колишній співробітник столичного військкомату, раніше судимий за корупційні злочини. Зловмисник залучив до схеми чинного посадовця РТЦК та лікаря міської лікарні. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру.

Злочинну діяльність угруповання припинили поліцейські Департаменту карного розшуку НПУ спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Київській області за силової підтримки підрозділів поліції особливого призначення в м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Правоохоронці встановили, що лікар надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. Таким чином чоловіки отримували «білий квиток», який надавав їм можливість виїхати за кордон. Послуги з ухилення від мобілізації коштували бажаючим від 7 до 15 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів, в приміщеннях ТЦК та лікарні. Відтак вилучено медичну документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, різноманітні носії інформації, мобільні телефони, а також 5 млн гривень.

Центральна військово-лікарська комісія скасувала попередні рішення районних військово-лікарських комісій відносно тих чоловіків, які встигли скористалися «послугами» зловмисників.

Слідчі повідомили трьом учасникам ОЗГ про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 (Незаконне перетинання державного кордону України в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 369-2 (Зловживання впливом), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу) Кримінального кодексу України.

Організатору та ще одному фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а третій порушник перебуває під нічним домашнім арештом.

Санкція найтяжчої статті передбачає до дев’яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі поліцейські продовжують встановлювати осіб, які ухились від призову, а також інших учасників злочинної групи. Триває досудове розслідування.

Національна поліція України