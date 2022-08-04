Викрито чоловіка, який обманом заволодів у Києві квартирою 9-річної сироти

Правопорушник надав до державної установи документи, які нібито підтверджують його права на помешкання та за допомогою недійсного договору зареєстрував квартиру на себе. За скоєне киянину загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Солом’янського управління поліції за оперативного супроводження співробітників кіберполіції та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури викрили 55–річного чоловіка, яким обманом оформив право власності на майно родичів. В той час, як законні спадкоємці перебували за межами столиці, фігурант заволодів квартирою свого померлого брата.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник вирішив привласнити собі оселю, яка за правилами спадкування після смерті родича мала належати 9-річній доньці померлого та її опікунці. Чоловік надав до державної нотаріальної установи документи, які нібито підтверджують його права на дане помешкання та за допомогою недійсного договору зареєстрував квартиру на себе, тож відомості були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За силової підтримки співробітників полку поліції особливого призначення № 2 працівники поліції провели за місцем мешкання зловмисника та у квартирі, якою чоловік заволодів незаконним шляхом, санкціоновані обшуки, звідки вилучили договір купівлі-продажу та документи на право власності. На квартири правоохоронці наклали арешт, а вилучені речові докази направили на проведення відповідних експертиз.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні двох злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, а також направлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів громадян. За такі дії чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва