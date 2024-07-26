Викрито чотирьох причетних до організації підпільного покерного клубу в Житомирі

В середині червня спецпризначенці, слідчі Головного управління Національної поліції в Житомирській області та оперативники Управління стратегічних розслідувань в регіоні в розпалі гри припинили діяльність неліцензованого казино.

18 червня слідчі поліції Житомирщини провели сім обшуків, під час яких вилучили понад 1,5 тисячі фішок, що еквівалентно 420 тисячам гривень, столи для гри у покер, готівку в доларах та гривнях, гральні карти, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи та інше обладнання, яке використовували для функціонування підпільного закладу. На момент появи правоохоронців в залі перебувало до десяти гравців.

Як з’ясували поліцейські, організатори бізнесу створили Telegram-канал, де надсилали запрошення потенційним азартним гравцям. Там учасники могли відстежувати час та місце проведення гри в покер. До того ж охочим грати щоразу потрібно було внести плату за гру в покер у мінімальному розмірі 2 500 грн. На ці кошти гравцю надавались фішки еквівалентно внесеній платі.

Слідством встановлено, що організував неліцензоване казино 52-річний житель обласного центру, який використав комерційне приміщення, що належить його матері. Йому допомагали у веденні бізнесу двоє житомирян віком 27 та 36 років та 18-річний мешканець Рівненської області.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили про підозри чотирьом причетним до незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура. Слідчі призначили низку судових експертиз. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Житомирської області