Викрито ділка, який обійшов санкції РНБО та постачав до РФ комплектуючі для військових субмарин

Кіберфахівці СБУ припинили незаконну діяльність українського ділка, який незважаючи на заборону РНБО постачав до рф товари подвійного використання. Ці деталі використовувалися на підводних човнах російського флоту, які задіяні у ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України.

За матеріалами слідства, зловмисником виявився мешканець Харківщини.

Щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з рф, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом «цивільних приладів» постачав їх до рф.

Втім, як встановила СБУ, насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких рашисти запускають ракети по Україні.

Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до рф через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ цьому вдалося запобігти.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 333 Кримінального Кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно зі слідчими Київського Управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України