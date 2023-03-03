Викрито ділка, який пропонував керівництву Держгеокадастру ₴1,5 млн. хабаря за «вирішення» судового спору

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з НАБУ викрили очільника столичної компанії на пропозиції хабаря керівництву Держгеокадастру і ДП «Центр Державного земельного кадастру».

За 1,5 млн грн зловмисник просив посадовців погодитися на неякісне комп’ютерне обладнання, яке він їм надав.

Він наполягав, щоб держустанови підписали акти «приймання-передачі» незважаючи на те, що сам підприємець поставив їм не те серверне обладнання, про яке вони домовлялися у тендері.

Таким чином бізнесмен хотів незаконно отримати 38 млн грн, які були передбачені в тендері.

Втім, як встановили співробітники СБУ, ділок поставив обладнання, яке не відповідало заявленим вимогам і його вартість була завищена.

Через це посадовці Держгеокадастру відмовилися підписувати звітну документацію, за що ділок подав на них до суду.

Згодом він запропонував керівництву відомства вирішити питання не в суді, а за гроші.

Правоохоронці задокументували незаконну діяльність комерсанта і викрили його на спробі підкупу посадовців.

Наразі директору компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ та НАБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України