Викрито ділків, які під час нападу Росії намагалися вкрасти з держбюджету понад ₴240 млн.
Кіберфахівці СБУ викрили зловмисників, які через втручання в електронні системи Державної податкової служби України хотіли вивести з бюджету України понад 240 млн грн.
Встановлено, що до організації протиправної діяльності причетні декілька чинних посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.
За даними слідства, вони налагодили злочинний механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.
Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей, за допомогою яких здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби.
Таким чином, вони незаконно одержували «інструментарій» для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.
Привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій.
Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.
Втім, завдяки втручанню СБУ схему вдалося нейтралізувати, а злочинну діяльність – припинити.
Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили:
- комп’ютерну техніку,
- мобільні телефони,
- «чорнову» бухгалтерію,
- електронні носії інформації з доказами злочинних дій;
- печатки комерційних структур, задіяних в оборудках;
- готівкові кошти, отримані від злочинної діяльності у сумі понад 80 тис. долларів.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.
Досудове розслідування проводили співробітники Кібердепартаменту СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, та за сприяння Департаменту запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби.Tweet