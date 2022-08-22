Викрито ділків, які під час нападу Росії намагалися вкрасти з держбюджету понад ₴240 млн.

Кіберфахівці СБУ викрили зловмисників, які через втручання в електронні системи Державної податкової служби України хотіли вивести з бюджету України понад 240 млн грн.

Встановлено, що до організації протиправної діяльності причетні декілька чинних посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

За даними слідства, вони налагодили злочинний механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.

Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей, за допомогою яких здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби.

Таким чином, вони незаконно одержували «інструментарій» для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.

Привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій.

Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Втім, завдяки втручанню СБУ схему вдалося нейтралізувати, а злочинну діяльність – припинити.

Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку,

мобільні телефони,

«чорнову» бухгалтерію,

електронні носії інформації з доказами злочинних дій;

печатки комерційних структур, задіяних в оборудках;

готівкові кошти, отримані від злочинної діяльності у сумі понад 80 тис. долларів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

Досудове розслідування проводили співробітники Кібердепартаменту СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, та за сприяння Департаменту запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби.

Служба безпеки України