Викрито двох чоловіків, які під виглядом продажу земельних ділянок ошукали мешканця Київщини на 80 тис. доларів
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянам за фактом шахрайства (ч. 5 ст. 190 КК України).
За даними слідства, ввівши в оману державного реєстратора, підозрювані заволоділи земельною ділянкою у Фастівському районі. Надалі вони розділили її на три ділянки, дві з яких намагались продати мешканцю Київщини за 80 тис доларів США.
Осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України після отримання грошових коштів у вказаному розмірі. Їм обрано запобіжні заходи.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Фастівського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet