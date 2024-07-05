Викрито двох мешканців Харківщини, які воювали на боці так званої «ДНР» проти українських захисників

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактами участі в терористичній організації та у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Один з підозрюваних — 53-річний харків’янин. За даними слідства, будучи українцем лише за паспортом, а не за свідомістю, чоловік виступав за відокремлення Харківської та Донецької областей та створення так званих «ХНР» і «ДНР». У 2014 році він вступив до антиукраїнської громадської організації та в якості її активного учасника брав участь у мітингах «Антимайдану» в Харкові та Києві.

Участю в проросійських заходах чоловік не обмежився та у травні 2014 року, переїхавши до Донецька, вступив до бойового підрозділу терористичної організації «ДНР» — батальйону «Восток». Чоловік брав участь у бойових завданнях проти українських захисників на території Донецької області. Військова кар’єра підозрюваного пішла вгору, і на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну він обіймав посаду командира батальйону «Сигма» у складі «ЛНР», будучи бойовиком приватної військової компанії «Вагнер» та продовжуючи воювати на боці держави-агресора.

Другий підозрюваний — мешканець села Нова Мерефа Харківського району. Слідство встановило, що чоловік не пізніше листопада 2014 року переїхав до Донецька та вступив спочатку до «Кримської групи «Октава», а згодом — до лав 1-ої окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу формування так званої «ДНР». Будучи водієм-навідником танку, чоловік виконував бойові завдання проти українських військовослужбовців на території Донецької області.

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну бойовик брав участь у захопленні міста Ізюм Харківської області, щоб не допустити контроль ЗСУ над територією.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура