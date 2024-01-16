Викрито двох правоохоронниць, які продавали інформацію з закритої державної бази даних

Працівники ДБР у взаємодії з військовою контррозвідкою СБУ та відділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили двох правоохоронниць. Вони продавали замовникам інформацію з державної бази даних контролю осіб, які перетинають державний кордон.

Жінки працювали у різних підрозділах і не були знайомими, однак діяли за схожою схемою. До них через знайомих зверталися посередники з пропозицією за гроші перевіряти у базі даних інформацію щодо чоловіків призовного віку, які планували їхати за кордон.

Зловмисниці копіювали з бази даних інформацію щодо наявності для певних осіб будь-яких заборон для виїзду за кордон. Зокрема, чи не розшукує їх військкомат як тих, хто уникає призову на військову службу.

«Зняття» інформації з закритих баз даних щодо однієї особи коштувала 150 доларів США. Частину грошей брали посередники, до яких зверталися «клієнти». Незаконно отриману інформацію надсилали через месенджери.

За такою схемою одна правоохоронниця продала дані щодо двох осіб, інша – щодо шести. Наприкінці жовтня минулого року правоохоронці затримали двох посередників, які передавали запити фігуранткам.

Посередникам повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання – до 5 років позбавлення волі. Розслідування щодо них завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

Двом правоохоронницям повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Одній з них повідомлено про підозру ще й у несанкціонованому копіюванні інформації, що призвело до її витоку, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Подано клопотання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР