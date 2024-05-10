Викрито директорку фірми, яка незаконно заволоділа електроенергією держпідприємства на суму понад ₴20 млн.

Маючи ліцензію на посередницький продаж кінцевим споживачам, жінка уклала договір про постачання електроенергії з мережею магістральних газогонів майже на 25 мільйонів гривень. Зловмисниця одразу отримала всю суму за замовлення, однак постачальнику за електроенергію перерахувала лише 4,5 мільйонів гривень.

Постачання кінцевому споживачу у цей період здійснювалося за рахунок негативного балансу, який сягнув 39 мільйонів гривень. Отримані ж від клієнта кошти директорка фірми-посередника перерахувала підконтрольним субʼєктам господарювання та на рахунки близьких родичів з метою їх подальшої легалізації.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, фігурантка перереєструвала товариство на ім’я підставної підконтрольної особи і призначила її керівником, однак оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили реальну організаторку оборудки – 57-річну жінку, яка встигла незаконно заволодіти більш ніж 20 мільйонами гривень державного підприємства.

Слідчі Нацполіції оголосили їй про підозру ⁠у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України), що передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора

На жаль, поки росіяни намагаються знищити об’єкти енергетичної інфраструктури, знаходяться й ті, які заробляють на схемах в енергетичній галузі. І одна з головних задач поліцейських сьогодні – встановити учасників цих злочинних дій та притягнути їх до відповідальності.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України