Викрито екскерівника лісового управління Вінниччини, який сприяв в отриманні ділянки для будівництва бази відпочинку і пропонував хабар

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Йому інкриміновано зловживання службовим становищем та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, у серпні 2019 року підозрюваний за підтримки директора ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» організував незаконну передачу в користування 3,4 га землі в межах лісництва на території Іллінецької територіальної громади.

Лісова ділянка передавалася на 49 років для ведення бізнесу ТОВ, одним із засновників якого був зять посадовця.

Схема полягала у можливості довгострокового користування ділянкою без сплати передбачених законодавством платежів та зміні її цільового призначення для подальшої забудови.

Внаслідок протиправних дій державному лісопідприємству завдано 1,8 млн грн збитків.

Інший епізод злочинної діяльності експосадовця – надання неправомірної вигоди у 2022 році начальнику Вінницької обласної військової адміністрації.

Він протягом довгого часу був керівником структури та у 2022 році після її реорганізації хотів очолити новостворене Центрально-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства (м. Вінниця).

Для цього підозрюваний мав намір заручитися підтримкою начальника ОВА та прийшов до нього на особистий прийом.

Після відмови у будь-якому сприянні, підозрюваний надав очільнику області конверт з 25 тис доларів США. Про факт пропозиції хабара той повідомив правоохоронним органам.

Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора