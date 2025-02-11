Викрито екснардепа та його синів, які продовжили бізнес на окупованій території та сплачували податки до бюджету рашистів

Після тимчасової окупації території Луганської області бенефіціарні власники товариств – народний депутат України IV скликання та його сини – переоформили підконтрольні компанії відповідно до законодавства рф. Компаньйонами стали наближені особи, які залишилися на окупованих територіях Луганської області та отримали російські паспорти. Нині одному з синів повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. Під час обшуків у причетних осіб правоохоронці вилучили готівки у різній валюті на понад 33 000 000 гривень, а також чорнові варіанти довіреностей на представлення інтересів на тимчасово окупованих територіях.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять комплексні та системні заходи з виявлення осіб, які співпрацюють з ворогом та мають бізнес на окупованих територіях. Спільно зі слідчими СБУ поліцейські зібрали докази стосовно бенефіціарних власників ряду комерційних структур. Йдеться про народного депутата IV скликання, який свого часу обіймав посаду першого заступника голови Луганської облдержадміністрації, його синів та ряду довірених осіб – громадян рф. Підконтрольні їм підприємства та їх виробничі потужності знаходилися на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області.

Щоб безперешкодно вести бізнес та отримувати з нього прибуток після окупації російськими військами у 2022 році цих територій, фігуранти, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, реєструють товариства за законами рф та займаються вирощування та продажом сільгосппродукції.

Підконтрольні компанії не тільки сплачують податки до бюджету рф, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм – субсидії від «міністєрства фінансов «лнр» та «міністєрства сєльского хозяйства і продовольствія «лнр». При цьому, за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет держави-агресорки, з якого фінансується війна в Україні.

Оперативники ДСР Нацполіції та слідчі СБУ провели обшуки за місцями проживання причетних осіб. За результатами вилучили понад 690 000 доларів, 87 000 євро та майже 960 000 гривень, а також блокноти з чорновими записами, чорнові варіанти довіреностей, видані фігурантами на представлення їх інтересів на окупованих територіях та росії, автомобілі тощо.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одному з власників товариств – сину колишнього обранця повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Продовжуються заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Санкція статті передбачає покарання – до п’яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України