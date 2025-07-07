Викрито експосадовця Міноборони, який вкрав ₴90 млн на закупівлі протитанкового озброєння для ЗСУ

Військова контррозвідка, слідчі Служби безпеки та Офіс Генерального прокурора за сприяння Міністра оборони України викрили ще одну схему розкрадання коштів, якою займалося попереднє керівництво Міноборони.

За матеріалами справи, фігуранти привласнили понад 90 млн бюджетних гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для потреб фронту.

Дане озброєння відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ.

За результатами комплексних заходів у Києві викрито організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, він уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ.

Відповідно до підписаного договору столична оборонна компанія мала поставити військовому відомству дуже необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову.

Втім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь.

Висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ підтвердила несправний тактико-технічний стан ПТРК.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника та його заступнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України