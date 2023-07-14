Викрито ексслужбовця АТ «Мотор Січ», який сприяв незаконному перетину державного кордону

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва викрито колишнього службовця АТ «Мотор Січ», який організував та сприяв незаконному переправленню громадян через державний кордон України (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовець в умовах воєнного стану та існуючої заборони перетину державного кордону чоловіками призовного віку, безпідставно включив до переліку працівників підприємства сторонню особу.

Вказані відомості в подальшому були використані для підготовки пакету документів, а саме листа про сприяння перетину державного кордону України, наказу про відрядження тощо, які необхідні для перетину державного кордону у воєнний час.

На даний час експосадовцю повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, в межах провадження повідомлено про підозру чоловіку, який скористався цією схемою та перетнув державний кордон. Йому інкримінують пособництво у службовому підробленні та використанні завідомо підробленого документу (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за матеріалами Департаменту контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура