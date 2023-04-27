Викрито голову Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ і «зливала» дані про захисників Маріуполя

Служба безпеки викрила ще одну російську агентку серед українських топпосадовців.

Фігуранткою є очільниця Полтавського районного суду, яку фсб завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

На російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення рф.

На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Після захоплення південного міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Там вона «познайомилась» з представником фсб і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора.

Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша.

Тоді за її «наводкою» загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових.

Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.

Якщо чула заперечення – «здавала» людей до російських каральних органів.

Однак, влітку минулого року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України