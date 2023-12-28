Викрито групу молодиків, які готувались вчинити серію злочинів на території столиці

Наслідуючи приклад російського серіалу, порушники організували та скоїли напад на 16-річного хлопця. Двом фігурантам, серед яких неповнолітній, оголошено про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

На початку грудня цього року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. До розкриття цього злочину були залучені оперативники, ювенальні поліцейські, слідчі та аналітики кримінального аналізу.

За інформацією начальника Подільського управління поліції Юрія Трембіцького, під час проведення розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили причетних до скоєння злочину осіб та доставили їх до відділку поліції:

«Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів.

Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось і цього разу – молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а “виручені” кошти розподілили між собою. Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати».

Викрадений мобільний телефон поліцейські розшукали та вилучили у якості речового доказу. Двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – це грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва